Atlas des routes de France. Edition 2022-2023

Avec ses cartes extrêmement précises et détaillées IGN, cet Atlas des routes de France 2022-23 permet, grâce à son grand format, une utilisation simple et efficace. Ouvrage très complet, pratique et facile à utiliser, ce nouveau millésime inclut : - 322 cartes routières claires et faciles à utiliser, avec un signalement des principaux sites touristiques et des autoroutes gratuites ; - Un degré de précision permettant de localiser : marais, région sableuse, cathédrale, abbaye, église, chapelle, château, musée, phare, moulin, grotte, mégalithe, ruine, vestige, cascade, station thermale et de sports d'hivers, refuge, activité de loisirs, réserve naturelle, parc et jardin... - une présentation de plus de 200 sites touristiques à travers la France, et des informations utiles à la préparation des itinéraires ; - 86 plans de villes détaillés ; - Les cartes IGN à grande échelle.