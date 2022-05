Petit Futé Cap-Vert. Edition 2022

Petit pays lusophone, le Cap Vert n'est plus la destination confidentielle qu'elle était il y a quelques années. Popularisé par Cesaria Evora qui le chante si bien, cet archipel de l'océan Atlantique, à quelque 450 km des côtes du Sénégal, a en effet beaucoup à offrir : des paysages à la teinte ocre et brûlée, des volcans actifs ou non pour les trekkeurs, des plages de sable blanc ou noir qui s'arc-boutent dans des eaux turquoises, une architecture issue de la période coloniale portugaise à Mindelo à São Vicente ou São Filipe a Fogo, un climat chaud et ensoleillé... C'est ce kaléidoscope d'ambiances et de paysages que le Petit Futé vous fait découvrir à travers une édition entièrement consacré à l'archipel.