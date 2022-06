365 jours. Tome 1, 365 jours

Don Massimo Torricelli est le chef d'une puissante famille mafieuse sicilienne. Il y a plusieurs années, alors qu'il était plongé dans le coma après une tentative d'assassinat, il a eu la vision d'une belle jeune femme, qu'il n'a cessé de rechercher depuis. Il s'est juré de la trouver et de la faire sienne. Laura Biel, alors en vacances avec son petit ami en Sicile, est kidnappée. Elle se réveille devant un inconnu qui lui fait une proposition des plus étranges : pendant 365 jours, celui-ci la gardera captive dans son palais et tentera de gagner son coeur. Il ne fera rien sans son consentement, et si elle ne tombe pas amoureuse de lui, il la laissera partir. Laura est extrêmement attirée par le beau Massimo, mais furieuse d'être retenue contre son gré. Une relation d'une sensualité dévorante va se nouer entre eux. Et ce n'est pas forcément celui que l'on imagine qui va mener la danse... Traduit du polonais par Ewa Janina Chodakowska.