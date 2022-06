"Les conditions optimales du meurtre étaient réunies : une foule et un spectacle. Pour le dire de manière claire, alors que deux grosses mains noires se posaient sur la gorge de Rose Rivières, tout le monde regardait ailleurs". Le matin du 25 décembre, alors que le spectacle de Noël bat son plein sur la place de la ville de M. , Rose Rivières, une jeune femme des environs, est assassinée au beau milieu de la foule. Le comble est que, sur les cinq cents personnes présentes, aucune n'a vu ni entendu quoi que ce soit. Sauf peut-être, cet insolite témoin, abrité sous le parapluie d'Adélaïde... Romain Puértolas est décidément un maître des coups de théâtre. De fausse piste en rebondissement, tel un Sherlock Holmes, il poursuit une enquête littéraire qui vous mènera là où vous ne vous y attendiez pas ! Une narration maîtrisée, inventive et enjouée. Véronique Cassarin-Grand, L'Obs. Une fois de plus, Romain Puértolas se joue des lecteurs. Léger, drôle, il multiplie fausses pistes, quiproquos et contrecoups, brouillant avec habileté les cartes de son intrigue. Marie Rogatien, Le Figaro magazine.