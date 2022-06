365 jours. Tome 2, 365 jours

La vie sicilienne de Laura Biel ressemble à un conte de fées : un mariage grandiose, un mari dévoué, une grossesse, des cadeaux et un luxe tout simplement inimaginable. Tout serait parfait si le danger ne rôdait pas en permanence autour de Laura et de sa meilleure amie, Olga, qui la suit aveuglément. Etre l'épouse de l'homme le plus dangereux de Sicile a ses conséquences, et la jeune femme en subira douloureusement les effets. Le deuxième volet du best-seller 365 jours n'est pas seulement une belle histoire d'amour, c'est un roman plein de rebondissements surprenants - fuites, poursuites, trahisons, combats pour l'honneur... - qui montre combien il est facile de tomber amoureux mais aussi facile de tout perdre. Chaque chapitre surprend, car rien n'est joué d'avance. Il n'y a ni bons ni mauvais héros, mais une grande incertitude, un grand amour, un grand danger et une grande passion. Traduit du polonais par Ewa Janina Chodakowska.