Un Crocodile sur un banc de sable suivi de La Malédiction des pharaons

Un crocodile sur un banc de sable : L'indomptable Amelia Peabody, qui fait ici ses premiers pas sur la Terre des Dieux, se laissera-t-elle abuser par les facéties d'une momie somnambule ? Saura-t-elle soustraire sa protégée aux entreprises d'un chasseur de dot cynique et langoureux ? Parviendra-t-elle à dissiper les mystères qui jalonnent sa route, en digne émule de Sherlock Holmes et d'Indiana Jones ? La Malédiction des pharaons : C'était bien l'intention de sir Henry de poursuivre ses fouilles à Louxor jusqu'aux fondations de l'édifice pour s'assurer que la sépulture n'avait pas été découverte lors de la précédente expédition. Mais il est retrouvé dans son lit, rigide et sans vie, le visage déformé par l'épouvante. Sur son front, grossièrement dessiné avec du sang, un uraeus, le cobra sacré des anciens Egyptiens, le symbole divin des pharaons. Une fois encore, l'impavide Amelia Peabody, son mari, l'éminent égyptologue Radcliffe Emerson, et leur fantasque rejeton, le jeune Ramsès, devront affronter le mystère et conjurer la malédiction des pharaons.