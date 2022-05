Disparitions

Une nouvelle enquête du commissaire Théo ? Payardelle. En Ecosse, un jeune thésard parti étudier un site mégalithique se volatilise. En Arménie, c'est un touriste niçois qui disparaît. Le commissaire Théo Payardelle part pour Edimbourg, Marthe Sénard, son ex-adjointe, s'envole vers Erevan. Les deux affaires ont-elles un lien ? L'Arménie et ses paysages aussi mystérieux que stupéfiants, l'Ecosse et son histoire aussi curieuse que passionnante, Le Haut-Var et ses petits villages aussi charmants que secrets... Le commissaire Théo Payardelle, héros de "Un charmant petit village ? " et de "La Caresse des orties ? ", est de retour pour une enquête qui s'annonce aussi passionnante que dépaysante.