Mais où j'ai mis mon chlip ?

Mais où j'ai mis mon schlip ? Il est l'heure de se préparer pour aller à l'école. Vite, Anastasie cherche ses affaires. C'est vrai que c'est un peu la pagaille dans sa chambre... Et impossible de trouver son slip ! Enfin, son schlip... (Anastasie vient d eperdre une dent). Doudou saura peut-être. Mais non. Kiki le chien saura peut-être. Mais non. Papa a bien quelques idées : Dans la machine à laver, sous le canapé, dans la poubelle, la baignoire, le grille-pain... ? Drôle de poursuite ! Mais toujours pas de chlip. Et l'aiguille tourne... Il va falloir prendre n'importe quel schlip ! Contre toute attente, en enfilant son pantalon, devinez ce qu'Anastasie va trouver... Le schlip ! Le voilà ! OUF ! Anastasie est presque prête. Il ne lui reste plus qu'à trouver... ses chauchettes !