Petit Futé Budapest. Edition 2021. Avec 1 Plan détachable

Surnommée la "perle du Danube" , Budapest est sans conteste l'une des plus belles villes d'Europe. Petit trésor d'architecture, joyau culturel de l'Europe, Budapest n'en est pas moins un haut lieu gastronomique : vins, confiserie, foie gras et bien entendu pâtisseries. La capitale magyare sait prendre soin de ses invités : les bains, institution dans le pays, sont un remarquable héritage romain et turc. Budapest compte une cinquantaine d'établissements et plus de 80 sources thermales, ce qui en fait indiscutablement la capitale du bien-être. A à peine deux heures d'avion de Paris, il serait tellement dommage de s'en priver...