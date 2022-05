Petit Futé Séjours spirituels en France. Edition 2021-2022

Ce guide s'adresse aux personnes désireuses de profiter de leurs vacances ou week-ends pour découvrir le patrimoine religieux, vivre dans un environnement religieux, avoir des activités religieuses... Essentiellement axé sur le christianisme, ce titre référencera les hébergements (lieux d'accueil et de séjour tels que couvents, monastères et abbayes où il est possible d'effectuer une retraite ou de prendre part à des activités religieuses), les grands lieux du christianisme, les principaux évènements, rassemblements et pèlerinages, ainsi que les possibilités d'actions caritatives. Il recensera également les coordonnées des principaux organismes nationaux chrétiens.