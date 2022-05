Les enfants des riches

Ch'en Yün-hsien, jeune Taïwanaise, voudrait offrir le meilleur à son enfant, dans une société où la compétition commence dès la maternelle. Par le miracle d'une amitié entre son fils et celui du patron de son mari, elle se voit offrir les frais de scolarité dans l'école la mieux cotée de la ville. Mais dans une société ultra hiérarchisée l'accès au sommet se paie cher, et ce cadeau empoisonné exige bientôt des contreparties inacceptables... sauf à vouloir à tout prix rester dans le cercle des privilégiés. Acide et efficace, "Les Enfants bourgeois" est une plongée dans la psyché d'une femme sous haute (auto)surveillance, vertigineux miroir du règne de la performance. Un parfait cocktail de "Parasites" de Bong Joon-ho et de "Desperate Housewives" à la taïwanaise.