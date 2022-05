Variation fictionnelle, romanesque et naturaliste du "Journal" des frères Goncourt, "Les vieux garçons" suit leurs vies intimes, leurs parcours d'auteurs, dissèque leurs oeuvres, la relation qu'ils entretiennent ensemble et avec celle qui les a élevés, leur nourrice Rose, personnage sulfureux et mystérieux qui n'est pas celle qu'ils pensaient connaître. 2022 marquera le bicentenaire de la naissance du frère aîné, Edmond de Goncourt. L'occasion d'en savoir davantage sur la vie de ces deux figures importantes et reconnues dans le paysage littéraire français.