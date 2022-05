Dans ce thriller psychologique sous forme épistolaire, sorte de réécriture des "Liaisons dangereuses" à l'ère des relations virtuelles, Sara Mesa tisse une intrigue diaboliquement efficace où la vie réelle se fait ronger par le fantasme. Roman habile et dérangeant, "Cicatrice" dissèque la manipulation à l'oeuvre dans tout rapport humain et confirme le talent de Sara Mesa pour creuser dans les replis de la conscience et faire tomber les masques. Elle est aujourd'hui l'une des voix les plus prometteuses de la littérature espagnole, cumulant prix et succès auprès de la critique et des lecteurs. "A partir d'une vision troublante du monde contemporain, Sara Mesa construit une oeuvre sous haute tension, façonnée avec une précision d'orfèvre" , Rafael Chirbes.