Sur les traces des bodhisattvas. Enseignements bouddhiques sur l'essence de la meditation

La véritable méditation engendre une liberté insurpassable. Au XXIe siècle, nous courons le danger de diluer l'idée de la méditation et d'en faire une simple session sur un coussin afin de nous calmer. Si nous sommes à la recherche de la liberté et d'une profonde relation à la réalité, toutes les expériences de la vie doivent devenir une méditation. Kyapgön Phakchok Rinpoché met le lecteur au défi d'employer ce livre comme un chemin pour actualiser le coeur de la méditation. Sur les traces des bodhisattvas enseigne la manière dont l'essence intangible de la méditation prend naturellement place lorsque nous en préparons les conditions dans notre vie. Allant au-delà d'un simple entraînement unidimensionnel, les exercices et les méthodes de méditation exposés ainsi que les paroles du Bouddha issues du Soutra du roi des samadhis, créent un chemin clair pour s'entraîner selon la tradition mahayana du bouddhisme.