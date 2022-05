" Cher directeur, je crois que la nuit sera courte. ". . C'est à Werner Kuchler que s'adressait Gainsbourg lorsqu'il faisait rouvrir le bar à une heure du matin et venait jouer "à guichets fermés" pour les employés ! Tout palace a une vie secrète : les caprices des célébrités, des créatures peu farouches, l'hystérie qui règne en cuisine, l'argent qui circule sous toutes ses formes... Dans cet hôtel mythique qu'est le Plaza Athénée, où tout semble possible, une guerre des tables divisait ainsi, au restaurant, les clients qui, ayant (presque) tous leurs habitudes, faisaient du chantage au directeur. Au fil de ce récit nourri d'anecdotes, on découvre les relations amicales qui se nouent de façon surprenante entre le personnel et les clients. On y croise aussi Alain Delon que l'on doit convaincre d'enfiler une veste in extremis, une ancienne cliente ruinée que l'on dépanne régulièrement de quelques liasses de billets, ou Pierre Bergé qui se fait gifler devant une cinquantaine d'habitués... Bienvenue au 25 avenue Montaigne ! Un voyage au coeur d'une époque exaltée, racontée par une figure de la vie nocturne dans un Paris peuplé de personnages fascinants.