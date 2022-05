Méditation chinoise et longévité. Comment l'harmonie obtenue par la méditation renforce le corps et la santé

Depuis toujours l'homme n'a eu de cesse de chercher un remède au vieillissement du corps et de l'esprit - et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, où nos vies sont si bousculées. Dans ce texte traduit et présenté par la sinologue Catherine Despeux, Maître Nan Huaijin (1918-2012), penseur et grand défenseur de la culture lettrée, nous invite à chercher le calme de l'esprit grâce à la méditation issue des traditions chinoises. La quiétude qu'apporte cette pratique se manifeste par un bon équilibre du corps et de l'esprit, et a des effets insoupçonnés sur la santé. Elle peut même, selon lui, conduire à la guérison autant si ce n'est plus que les traitements habituels. Le maître décrit précisément les diverses postures possibles de méditation, et en expose les effets physiologiques selon la vision chinoise du corps telle qu'elle est présentée dans les textes classiques. Conséquences naturelles de l'apaisement intérieur, sans pour autant en être l'objectif premier, santé et longévité sont des résultats indéniables de cette démarche spirituelle.