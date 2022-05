L'Argent caché. Milieux d'affaires et pouvoirs politiques dans la France du XXe siècle ((postface in

L'argent caché L'influence des milieux d'affaires sur la politique constitue un problème majeur en démocratie, abandonné longtemps aux polémiques des extrêmes ou aux discours lénifiants du patronat. Dans la durée du XXe siècle français, Jean-Noël Jeanneney offre une riche synthèse des collusions entre milieux d'affaires et pouvoir politique, au travers d'éclairages variés : krachs et scandales, subventions électorales, détours par la presse payée, bataille de l'impôt sur le revenu, fortune des parlementaires, avocats-députés aux gages des entreprises, stratégie des organisations patronales, spéculation sur les changes à des fins diplomatiques, contre-attaque des gouvernements distribuant des fonds secrets - et jusqu'à l'analyse des mythes, rumeurs et mensonges destinées à participer à l'histoire en train de se construire. Jean-Noël Jeanneney Auteur de nombreux ouvrages, professeur émérite à Sciences-Po, il a été président de Radio France et de la Bibliothèque nationale de France. Il produit l'émission "Concordance des temps" sur France Culture.