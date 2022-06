Disparaître / Dans la nature

"Le livre bascule dans des scénarios de road-movie, avec des motels existentialistes dignes de Paris, Texas de Wenders et des rades à la Tarantino". LIBERATION Qui d'entre nous n'a pas un jour été tenté par l'idée d'abandonner la vie qu'il menait pour en démarrer une autre ?? Le reporter Evan Ratliff décide de jouer les fugitifs tout en provoquant ses lecteurs ? : il disparaît dans la nature et les met au défi de retrouver sa trace en moins d'un mois, récompense à la clé ! Le récit de cette course-poursuite à tendance orwellienne interroge notre capacité à l'anonymat dans un monde plus que jamais connecté. Evan Ratliff, journaliste américain indépendant, est spécialiste des questions de cybercriminalité. Il écrit notamment pour The New Yorker et pour Wired où est paru "Disparaître" . Ce reportage sur sa disparition des radars des données numériques se lit comme un thriller paranoïaque. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Charles Bonnot