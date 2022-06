Stranger Things - Darkness on the Edge of Town - version poche

Black-out sur la ville qui ne dort jamais... La préquelle de la série événement Stranger Things, exclusivement en roman ! Fêtes de fin d'année, Hawkins, 1984. Jim Hopper, chef de la police locale, n'a qu'une envie : profiter tranquillement de son premier Noël en compagnie de celle qui est désormais sa fille adoptive. Mais la jeune Onze a d'autres projets. Malgré les protestations de son père, elle remonte de la cave un carton étiqueté " New York " et l'assaille de questions. En dépit de ses réticences, le policier entame donc le récit de l'affaire la plus étrange qu'il lui ait été donné de traiter - celui de cette fameuse nuit où tout a changé... Eté 1977. Hopper, revenu quelques années plus tôt du Vietnam, s'installe avec sa femme et sa petite fille dans la Grosse Pomme, où l'attend un poste d'enquêteur au NYPD... Tout semble aller à merveille jusqu'à une série de meurtres étranges, très ritualisés : soudain, à la demande du FBI, on lui retire le dossier. Furieux, le jeune homme décide de continuer l'enquête en secret et infiltre sous couverture un gang des rues. Mais bientôt, une immense panne de courant plonge la ville entière dans le noir... des ténèbres bien plus profondes que ce qu'aurait pu imaginer Hopper.