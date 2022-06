Bleue comme l'été

Un road-trip forcé avec un surfeur raté, ce n'est pas l'été glorieux que Prudence, aspirante photographe, avait prévu. Mais fuyant un concours raté, un amoureux qui l'évite, et une soeur qui voudrait faire d'elle une baby-sitter à vie pour ses bambins baveux, l'hypersensible Prudence attrape le premier prétexte venu pour tout larguer et se retrouver... coincée dans un van avec un daron aux pecs impeccables nommé Denis qui tient à ce qu'on l'appelle Dylan. Il fait du surf, il pense surf, il respire surf. Prudence, elle, ne pense qu'à ses amours, ses espoirs malmenés, ses amies éloignées. Va-t-elle survivre trois mois à photographier Denis-Dylan sous tous les angles pour alimenter son compte insta aux filtres brûlés et hashtags clichés ?