Quichotte, un représentant de commerce vieillissant obsédé par le "réel irréel" de la télévision, tombe éperdument amoureux d'une reine du petit écran et s'embarque, à travers les routes d'Amérique, dans une quête picaresque pour lui prouver qu'il est digne de sa main. A ses côtés sur le siège passager, Sancho, son fils imaginaire. Ce roman d'une ampleur phénoménale raconte l'histoire d'une époque déréglée - "l'Ere du Tout Peut Arriver" - et brasse dans son sillage des thèmes aussi divers que les relations père- fils, les querelles frère-soeur autour d'actes impardonnables, le racisme, la crise des opiacés, les cyber-espions, la science- fiction, l'histoire de l'Auteur qui a créé Quichotte, et la fin du monde. Exubérantet drolatique, "Quichotte" est une bombe littéraire sur fond d'apocalypse.