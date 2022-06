La Fille du bourreau et le roi des mendiants

Apprenant que sa soeur est mourante, Jakob Kuisl prend le bateau pour Ratisbonne. Mais il arrive trop tard et la découvre auprès de son mari, tous deux étendus dans leur sang. Le testament le désignant comme unique héritier, tout porte à croire qu'il est le meurtrier. Pendant ce temps, sa fille Magdalena et le médecin Simon sont accusés d'avoir provoqué la mort en couches d'une femme, et sont obligés de fuir, eux aussi, hors des frontières de Bavière, vers Ratisbonne. Ils décident alors de mener l'enquête...