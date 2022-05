"Le grand architecte de l'horreur réactive les fantômes et les pièges de ses best-sellers et nous invite à pénétrer dans la maison de deux démons cannibales". LES INROCKS Prenez la route après le pub, suivez la ruelle aux murs de brique : vous devriez trouver l'entrée de Slade House. Tous les neuf ans, le frère et la soeur qui habitent ce lieu étrange ouvrent leur porte à un inconnu : un enfant précoce, un policier fraîchement divorcé ou encore un étudiant timide. Mais que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de Slade House ? Une maison hantée qui ravira les aficionados de l'horreur comme les lecteurs les plus prudents. Né en 1969 en Angleterre, David Mitchell a été trois fois finaliste du Booker Prize. Traduits en plus de vingt langues, la plupart de ses livres, dont Cloud Atlas, sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais par Manuel Berri.