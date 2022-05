Un continent derrière Poutine

Depuis l'extrême-est jusqu'à la partie européenne de la Russie, Anne Nivat est allée à la rencontre des habitants. A la veille de l'élection présidentielle de 2018, elle a interrogé les ressorts, les préoccupations et les craintes pouvant influencer le choix du peuple russe. A l'époque, l' "opération spéciale" en Crimée avait déjà mis la Russie au ban des nations mais, inlassablement, Anne Nivat s'appliquait à traquer la "petite réalité" dans la "grande" pour entrevoir la société dans son quotidien. Sans parti pris ni vision stéréotypée, avec humanité, la reporter a écouté les voix d'une population réduite au silence, dévoilant sa complexité. Un document nécessaire et éclairant face à une actualité tragique. Anne Nivat est une grande reporter indépendante et écrivaine. Spécialiste reconnue de la Russie où elle a vécu pendant dix ans, elle est l'auteure, entre autres, de Chienne de guerre (Fayard, 2000), Bagdad, zone rouge (Fayard, 2008), Dans quelle France on vit (Fayard, 2017) et du récent La France de face (Fayard, 2022).