Hypersensibles. Trop sensibles pour être heureux ?

Il arrive que nous nous disions : " c'en est trop " ! Parfois, nous n'en pouvons plus. Nous n'y arrivons plus. Nous nous sentons débordés, saturés ou submergés. Nous ne supportons plus ce que nous vivons... Quelquefois, nous percevons des réalités qui échappent à notre entourage. Nos proches sont alors étonnés, incrédules, voire réprobateurs, et nous en sommes décontenancés. Nous pouvons même en arriver à nous sentir à part ou mis à l'écart... D'autres fois, nous trouvons que certaines personnes exagèrent, en font trop, insistent ou s'acharnent. Dans ces trois types de situations, nous sommes face à des phénomènes d'hypersensibilité. Que veut dire ce mot ? A quelles réalités correspond-il exactement ? Comment notre sensibilité peut-elle devenir si grande, si forte ? Comment mieux vivre avec cette sensibilité, sans la brider ou la réfréner, mais en l'apprivoisant ?