Sans faille ((Réédition))

Petites vengeances entre amis. Connaît-on vraiment ses amis ? Romuald, Théo, Dorothée, David et Juliette se retrouvent pour une randonnée dans les Pyrénées. C'est Romuald, le gamin des cités à qui tout réussit, qui les a invités dans son luxueux chalet. Mais la montagne lui est-elle aussi familière qu'il le prétend ? L'expédition tourne au cauchemar. Le groupe s'égare, les secrets et les rivalités surgissent. Jusqu'au drame... Sans faille nous plonge au coeur d'une histoire vertigineuse et fascinante. Avec des succès comme Une vraie famille, Dernier été pour Lisa ou Un autre jour (tous disponibles chez Points), VALENTIN MUSSO s'estimposé comme l'un des meilleurs auteurs de sa génération.