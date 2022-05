La maison du commandant

"Le commissaire Soneri, idéaliste sans illusions, bon vivant pétri d'inquiétude, a un charme fou ! " LE CERCLE POLAR - TELERAMA Dans cette ambiance fantasmatique d'eau et de brume qui caractérise la Bassa, le commissaire Soneri est confronté à une série d'événements mystérieux : des trafiquants slaves qui pêchent le silure ; des spéculateurs qui volent le sable du lit du Pô ; un gang qui attaque à l'explosif des distributeurs de banque. Mais quand deux cadavres remontent à la surface du placide fleuve, Soneri comprend que son enquête s'annonce longue et complexe... Valerio Varesi sait raconter des histoires comme personne ! Né en 1959, ancien journaliste à La Repubblica, Valerio Varesi s'inscrit dans la grande tradition du polar italien, classique et engagée. Son truculent commissaire Soneri apparaît dans six romans, disponibles chez Points, dont Le Fleuve des brumes (prix Violeta Negra 2017) ou Les Ombres de Montelupo (Trophée 813 du roman étranger). Traduit de l'italien par Florence Rigollet