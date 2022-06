L'innocence des bourreaux [EDITION EN GROS CARACTERES

Dans une supérette de quartier, quelques clients font leur course, un jour comme tant d'autres. Parmi eux, une jeune maman qui a laissé son fils de trois ans seule à la maison devant un dessin animé. Seulement quelque minutes le temps d'acheter ce qui manquait pour le repas. Parmi eux, un couple adultère, parmi eux une vieille dame et son aide familiale, un caissier qui attend de savoir s'il va être papa, une mère en conflit avec son adolescent. Des gens normaux, sans histoire ou presque. Et puis un junkie en manque pousse la porte du magasin, armé et cagoulé pour récupérer quelques dizaines d'euros. Mais quand le braquage tourne mal, et que dans un mouvement de panique les rôles s'inversent, la vie de ces hommes et femmes sans histoire bascule dans l'horreur. Dès lors, entre victimes et bourreaux, la frontière est mince, si mince...