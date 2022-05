Le voleur de brosse à dents [EDITION EN GROS CARACTERES

Un combat pugnace et lumineux d'une maman pour son fils. Eglantine est une maman connue, qui anime des émissions de télévision ; Samy est un petit garçon, qui ne parle pas, marche avec difficulté et ne communique pratiquement pas. Victime tout bébé d'un AVC, il est atteint d'autisme et d'épilepsie, ainsi que de plusieurs autres maladies que sa maman a eu énormément de mal à accepter. Le voleur de brosses à dents, c'est avant tout le récit de leur histoire d'amour. Une histoire d'amour dans laquelle il y a le grand frère , pour qui rien n'est simple, une grande famille, des grands-parents très présents, des amis et d'autres familles tout aussi démunies face au handicap. Pour Samy, Eglantine déplace des montagnes, chaque jour depuis 15 ans. Elle a même fondé une association, créé une école, réalisé un documentaire. Récit intime d'une jeune femme, ce livre raconte son combat, à son image, pugnace et lumineux même dans les moments les plus noirs, d'une émotion qui serre la gorge, mais aussi drôle, voire cocasse et irradie à chaque page d'une générosité contagieuse.