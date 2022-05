Nom de jeune fille [EDITION EN GROS CARACTERES

Valérie décide de reprendre sa vie en main, après son divorce. Pour se consacrer à Mathieu, son mari, un cardiologue réputé, Valérie a renoncé à sa carrière prometteuse de médecin. A Rouen, elle n'est qu'une femme de notable qui mène une existence dorée. Jusqu'au jour où elle découvre qu'elle est aussi une femme trompée. Bravant la fureur de son mari, un homme fier et autoritaire, elle quitte le domicile conjugal avec ses enfants et décide de divorcer. A trente-sept ans, elle va devoir regagner son indépendance matérielle et reconstruire sa vie affective, tout en préservant ses enfants. Un choix courageux et difficile, d'autant qu'elle compte reprendre ses études de médecine. Mathieu, de son côté, ne supporte pas d'avoir été quitté et va employer tous les stratagèmes possibles pour la reconquérir et l'empêcher de réintegrer l'hôpital. Heureusement, grâce à l'amour de Ludovic, brillant et séduisant avocat, Valérie découvrira que tout sera finalement possible...