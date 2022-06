Balles au centre

D'attaquant tonitruant à " Tony truand ", Tony Vairelles n'a jamais laissé indifférent. Gamin de l'AS Nancy-Lorraine, légende du RC Lens, plus gros salaire français du championnat à l'époque de Lyon, buteur vedette à Bastia... Il reste, aussi, un joueur complètement à part dans l'histoire contemporaine de l'équipe de France de football avec ses longs cheveux blonds, ses origines gitanes et son look de rockeur américain au milieu des champions du monde1998. Tony Vairelles, c'est un style inimitable, c'est un parcours unique, bien au-delà des limites du rectangle vert. L'ancien Bleu a encore fait la " une " de l'actualité, une fois ses crampons raccrochés. Rubrique "Faits divers". Mis en examen et incarcéré avec trois de ses frères pour "tentative d'assassinat", en 2011, à la suite d'une fusillade sur le parking d'une discothèque. Le début d'une décennie en enfer pour Tony le croyant, jusqu'à son procès au printemps 2021. Ses cinq mois derrière les barreaux ne sont fina- lement rien, ou si peu, par rapport à toutes ses souffrances endurées à sa sortie de prison, notamment dans sa si chère famille. Des blessures intérieures qui lui font encore tellement mal, parfois. Mais il y a du Rocky chez Tony, il en faut davantage pour le mettre KO. Toujours debout, le poing levé.