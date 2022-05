Aventure Vanlifer - Révèle le nomade qui est en toi et pars sur les routes

Changez de rythme de vie avec Bastos youtubeur itinérant aux plus d'un million d'abonnés ! Bastos, influenceur lifestyle et vanlifer vous invite à le suivre sur la route pour changer de rythme de vie avec succès ! Partir à l'aventure, vivre en van, repousser ses limites et changer de vie, on en a tous rêvé. Ce n'est pourtant pas inaccessible : avec ce livre, faites-en une réalité. Au fil des chapitres, vous saurez comment vous lancer, éviter les écueils de débutant, affronter les moments de doutes, lier amour et route, travail et asphalte. Chaque chapitre est enrichi de portraits et de témoignages de nomades aux profils différents (semi-nomades, salarié, couple, famille...) auxquels les lecteurs pourront s'identifier, en plus d'encarts ludiques et pratiques. Inspirant et nécessaire, c'est le livre que tout apprenti vanlifeur se doit d'avoir pour concrétiser l'aventure d'une vie.