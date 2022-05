Cahier de vacances Téléfoot. Edition 2022

Passez votre été avec les Bleus ! édition spéciale Coupe du monde Fans de foot et supporters, réjouissez-vous ! Vous tenez entre vos mains un cahier de jeux Téléfoot inédit, dédié aux inconditionnels du jeu à onze ! Seuls, avec des amis ou en famille, divertissez-vous testez vos connaissances sur le ballon rond, les joueurs, les équipes, les règles, les compétitions... bref, la culture foot ! Ce cahier de 64 pages comporte 150 jeux de toutes sortes répartis multiples thématiques : L'histoire du foot Le parfait équipement Terrain et stades Postes et actions Les lois du football Les stars du foot Tout sur les Bleus Le foot au féminin Les clubs et équipes Les compétitions françaises Les compétitions européennes Les coupes du monde - Zoom spécial coupe du monde 2022 Les récompenses individuelles Autour des joueurs Les gros sous du foot Le foot dans l'art Foot et people Les cousins du foot En vous amusant cet été avec des quizz, charades, mots fléchés, QCM, devinettes, photos mystères et autres jeux, prolongez l'expérience Téléfoot et vibrez avec les Bleus !