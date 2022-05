Cahier de vacances Koh Lanta. Edition 2022

Poursuivez l'aventure Koh-Lanta chez vous, tout en suivant l'émission hebdomadaire télévisée ! Plus de 100 épreuves, 20 candidats : exercez vos stratégies et performances pour soutenir vos candidats. A la fin il n'en restera qu'un ! Une aventure 100 % inédite Grâce à notre cahier de vacances Koh-Lanta, suivez 20 aventuriers et, au fil des jeux, résolvez casse-tête et énigmes, et découvrez le candidat gagnant. Page après page, retrouvez votre jeu TV préféré : - La constitution des équipes Jaunes et Rouges - Les épreuves éliminatoires - Les épreuves de confort - Les négociations des Ambassadeurs - La réunification - La course d'orientation - L'épreuve des poteaux - Le jury final Les grands classiques de l'émission adaptés en cahier de vacances : la construction de la cabane, le parcours du combattant, l'épreuve dans la boue, la gestion du riz, etc. Profitez de l'été et vivez votre aventure Koh-Lanta grâce à nos jeux : mots-fléchés, énigmes, jeu du pendu, sudoku, cryptogrammes, charades, dominos, etc.