Souvenirs, souvenirs

A quelques mois de la retraite, Thierry Luthers a co-signé un documentaire sans concessions sur le monde du foot, "Le milieu du terrain" , qui a fait beaucoup de bruit. Le 1er mai 2022, ce sera la fin de sa longue aventure à la RTBF : 42 ans d'une carrière incroyablement remplie. De Carl Lewis ou Eden Hazard à Michel Piccoli en passant par Serge Gainsbourg ou Jean-Jacques Goldman, il a rencontré et interviewé les plus grandes stars. Des Jeux Olympiques à la Coupe du Monde de football, il a commenté les plus grands événements sportifs de la planète. Passionné de sport, d'histoire, de cinéma, de Johnny Hallyday, de tombes de personnalités, il a vécu à 100 à l'heure tout au long de ces 4 décennies. Dans ce tourbillon professionnel et privé, il a connu des moments d'émotions, de joies mais aussi de peines. Tout au long de ces pages, il se confie sans fard mais avec un certain recul sur cet incroyable parcoursâ- qui n'est pas encore tout à fait terminé.