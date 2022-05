50 nuances de gras. Des recettes irrésistibles pour faire fondre tes kilos

Un an après son premier livre, Monsieur Keto rempile avec 50 nouvelles recettes irrésistibles. Naturopathe et passionné de cuisine (il est passé par la case " Objectif Top Chef " en 2020), Monsieur Keto a prouvé qu'on pouvait se régaler et prendre soin de soi en mangeant cétogène ; autrement dit en se passant de sucre, mais en faisant une large place au gras ! Soucieux de perfectionner ses recettes et de transmettre son plaisir de cuisiner kéto, il remet son titre en jeu dans ce deuxième tome, pour toujours plus de gourmandise et de délice avec 50 nouvelles recettes toutes plus onctueuses et savoureuses les unes que les autres. Monsieur Keto a le don de twister les recettes traditionnelles en les rendant cétogènes et hypersaines : cookies au bleu, tataki lardé, hachis parmentier, paëlla, aligot, marbré noisette, fraisier, Paris-Brest... Que tu sois débutant en alimentation cétogène ou déjà un grand adepte, toi aussi tu vas être sur un petit nuage (de crème entière) en découvrant les nouvelles recettes de Monsieur Keto. Perdre du poids sans renoncer aux bons petits plats, ça semble inespéré et pourtant c'est bien vrai !