Une injection pour revivre Une technologie immunologique révolutionnaire permet aujourd'hui de soigner des formes extrêmes de lymphomes jusqu'alors dans l'impasse thérapeutique. Un processus 'commando' impliquant plus de 30 personnes par patient, permet à des malades au pronostic vital de quelques mois, d'entrer en rémission et même en guérison totale. Le principe est la modification des propres cellules des malades prélevées puis réinjectées après leur modification génétique. Témoignages et rencontres avec les patients et les équipes médicales à la pointe de ce combat extraordinaire pour soigner et guérir.