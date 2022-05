De quoi as-tu besoin ?

Une BD pour mieux comprendre le développement de son enfant et s'engager sur la voie de la parentalité éclairée et bienveillante. Tous les spécialistes de l'enfance s'accordent sur une chose : écouter attentivement et dialoguer avec l'enfant est essentiel pour son développement et pour construire une relation parent-enfant saine, stable, sécurisante et rassurante dès son plus jeune âge. Etre parent, c'est aussi comprendre ses propres émotions en tant qu'adulte, car les émotions nous guident, forment une boussole dans notre vie de tous les jours. Nos émotions sont ressenties et parfois même imitées par les enfants. Ils expriment leurs émotions mais ne sont pas capables de les gérer avant l'âge de 6 ou 7 ans. L'adulte peut, à l'inverse, tenter de gérer l'expression de ses propres émotions lorsqu'il s'adresse à son enfant dans certaines situations. Cette BD raconte des situations quotidiennes du point de vue de l'enfant pour montrer comment se déroule la découverte de son environnement, son goût pour l'exploration, ou encore comment parfois son cerveau est sur-stimulé par des bruits, couleurs, odeurs, ou mouvements. Développement cognitif, autonomie, compétences relationnelles, comportement social... Les 30 saynètes de cette bande dessinée mettent en avant des pratiques qui répondent aux besoins de l'enfant et des réactions à adopter dans les situations du quotidien, et se concluent par une synthèse des connaissances actuelles sur le développement psychologique et cognitif de l'enfant afin d'en comprendre tous les enjeux.