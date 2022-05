Château Pékin. La France, le vin, la Chine

Dans quel monde commun vivons-nous déjà avec les Chinois sans le savoir ? Un récit enlevé qui donne la parole à toute une galerie de personnages et nous embarque sur les nouvelles routes de la soie : les chemins du vin. D'un côté, la France, pays dont l'art de vivre est réputé pour son élégance et son plaisir. A l'autre bout du monde, la Chine, immense territoire où tout se développe plus vite qu'ailleurs, notamment depuis sa conversion à l'économie de marché. Entre les deux, lien de socialisation, d'échanges et de transmission : le vin. Du célèbre salon Vinexpo délocalisé à Hong Kong aux clubs privés de dégustation qui font fureur à Pékin, des centaines de milliers d'hectares de vignobles plantés en Chine ces vingt dernières années aux grands châteaux bordelais rachetés par des milliardaires chinois, Boris Pétric est parti à la rencontre des acteurs d'une lente (r)évolution : l'appropriation expresse d'un joyau de la culture occidentale dont l'Empire du Milieu pourrait bien devenir rapidement le premier consommateur... et le premier producteur.