Osez douter ! 12 techniques pour vivre mieux

Plus que vos certitudes, vos doutes renferment une richesse inouïe. En les accueillant avec douceur, en creusant leurs multiples facettes, un chemin lumineux et audacieux s'ouvrira à vous. Si vous êtes mû par le désir de vivre mieux ou de construire la vie que vous méritez, mais que vous n'y parvenez pas ; si, en dépit de votre volonté, vous rencontrez des blocages, des résistances, ou des situations dans lesquelles vous vous sentez prisonnier, alors ce livre est fait pour vous ! Découvrez comment sortir une bonne fois pour toutes de ce cycle infernal dans lequel vous vous êtes enfermé et comment en finir avec les échecs relationnels ou professionnels, avec la déception, l'anxiété, la colère... Dans cet ouvrage, Julien Kim, le célèbre créateur du projet Vivre Mieux qui a conquis des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, vous présente 12 protocoles fondamentaux pour changer votre façon de voir le monde et vous permettre d'avancer dans la vie. Il vous livre les clés de l'épanouissement personnel et de la réussite que ni l'école, ni la société, ni même vos proches n'ont su ou pu vous transmettre. Le fondement de la méthode de Julien Kim, c'est de se poser les bonnes questions, c'est d'oser douter !