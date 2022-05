100 fiches pour réussir son entrée en prépa . MPSI, MP2I, PCSI, PTSI, BCPST Maths-Physique-Chimie-Informatique, Edition 2022-2023

Vous souhaitez préparer votre entrée en prépa ? Ou bien vous venez d'entrer en prépa et vous pensez avoir des lacunes sur le programme du lycée ? Ces fiches synthétiques dans toutes les matières principales seront les outils indispensables de votre réussite. La démarche proposée dans chaque fiche est la suivante : - Rappels de cours : le programme du lycée et toutes les notions et méthodes à connaître sont synthétisées. - Applications directes du cours : chaque fiche vous donne des exemples concrets d'utilisation des notions théoriques du cours. - Exercices : Une fois que vous avez appris ces notions, et compris comment vous en servir, il vous reste à vérifier que vous les avez bien assimilées et que vous êtes capable de résoudre les exercices types. Ce nouveau contenu est conforme aux nouveaux programmes 2021 de toutes les prépas scientifiques : MPSI, PCSI, PTSI, MP2I, BCPST.