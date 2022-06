Amours inconditionnelles

Aimer quand même L'amour inconditionnel peut venir nous cueillir chaque jour. Cet élan qui n'attend rien en retour, Blanche de Richemont l'a trouvé dans les textes sacrés, auprès de poètes, d'hommes et de femmes d'absolu qui lui ont livré des témoignages bouleversants ; dans la maternité, dans l'aide aux parents affaiblis, dans le couple qui s'aime et celui qui se sépare, dans l'échec et la souffrance, dans la renaissance, dans toutes les mains tendues de héros anonymes, dans les choses simples, dans les heures silencieuses. Ecrivaine et conférencière, Blanche de Richemont est l'auteure de plusieurs ouvrages dont Eloge du désir, Le Souffle du Maître et Petit Dictionnaire de la joie, disponibles en "Points Vivre" . "Voici un livre qui sème des fleurs et nous réconcilie avec le monde et avec nous-mêmes". François-Guillaume Lorrain, Le Point