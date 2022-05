La famille Sanspeur-Sansreproche Tome 1 : Ça déménage !

Dans la famille Sanspeur et Sansreproche, il y a la mère Alice, le père Archibald, la tribu des sept frères et soeurs, demi-frères et demi-soeurs, de géniteur différent ou adoptés, sans oublier le garçon au pair péruvien, et Coquette, la poule... Tous vivent sous le même toit, dans la dernière maison entourée d'un grand jardin, au pied des tours de la Défense. Quand un jour Alice et Archibald annoncent à leur progéniture leur décision de déménager pour se rapprocher de l'océan, c'est la révolte ! Impensable pour les enfants de quitter leur maison, leurs amis, leurs activités favorites. Les idées fusent, les plans machiavéliques s'échafaudent pour décourager les promoteurs... Une nouvelle série mettant en scène une joyeuse famille "arc-en-ciel" .