Gilgamesh - Tome 1

" Je suis le seul à ne pas être mort. Ma capacité d'immortalité est devenue une malédiction... " Notre héroïne était sur le point de devenir chevalier au sein de l'Ordre lorsqu'elle a été expulsée de manière inattendue pour avoir cassé trop d'armes et attendez trop manger. Mais cela ne signifie pas qu'elle doit rester les bras croisés lorsqu'elle est témoin d'un vieil homme sur le point d'être attaqué par une bande de voleurs. Heureusement pour elle (Parce qu'elle était la une seconde trop tard) le vieil homme n'avait pas besoin d'être sauvé. C'est Notre héroïne qu'il faut sauver d'une maladie qui la ronge. notre héroïne ravive au vieil homme un souvenir perdu depuis longtemps, et il décide de la récompenser pour ses efforts en trouvant un remède à sa maladie (avec des promesses de nourriture, bien sûr). Ainsi commence leur voyage pour apporter la vie à l'un et la paix tant attendue à l'autre.