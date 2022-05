La Bible illustrée, racontée et expliquée

Cette Bible réunit les épisodes bibliques les plus connus (Création, passage de la mer Rouge, vie, mort et résurrection de Jésus...) dans une narration aussi simple que précise, afin de la mettre à portée de tous les lecteurs âgés de 8 à 12 ans. D'un bout à l'autre illustrée dans un style résolument moderne, elle ravira tous ceux qui la parcourront. Emaillée de pages documentaires, elle satisfera grands et petits curieux grâce à de nombreuses précisions historiques, géographiques ou littéraires. Elle constitue une première Bible idéale pour découvrir et comprendre son contenu.