Une femme algérienne. Au fil de la résistance, j’écris ton nom... Témoignage

Un livre qui est à la fois un parcours de vie, un témoignage et un appel à la résistance, signé par une opposante de la première heure à toutes les formes d'oppression qui s'opposent à la démocratie en Algérie. "Femme, journaliste, réalisatrice et militante, actrice privilégiée" comme Horria Saïhi se présente elle-même, "je choisis désormais d'écrire et d'apporter ma contribution à une histoire vivante en puisant dans nos luttes, notre résistance. Je dis et décris l'arbitraire du pouvoir avec ses lots d'enlèvements, de séquestrations, de tortures, d'assignations à résidence, d'emprisonnements, de révoltes d'étudiants, de lycéens ou de paysans, la censure et l'interdit, la contestation, la solidarité, la montée de l'islamisme politique, la riposte pacifique ou armée, l'engagement des femmes".