Une Bangalore du futur, rebaptisée Apex City. Une société fracturée entre les riches vivant une vie entièrement numérique à travers leurs avatars, et les très pauvres, les " Dix-Pour-Cents " restant de la population, relégués de l'autre côté du champ de force, reclus dans des modules d'habitation indignes. Une femme, la " Voleuse Dix Pour Cents " , dérobe une graine... et le changement peut commencer. " Un livre fantastique... Un roman composé comme une mosaïque virtuose qui jongle avec les thèmes de la conformité sociale, de l'enjeu climatique, de la cupidité des entreprises, de ce qu'est être rebelle dans un âge et un monde numérique. Vous allez basculer dans ce fascinant monde dystopique sans même vous en rendre compte. " Le Washington Post " L'arrivée fracassante d'un talent majeur - un des livres essentiels de l'année ! Analog/Virtuel donne un avant-goût de cette littérature de l'imaginaire passionnante, imaginative et provocante qui émerge actuellement d'Inde. " Locus Mag