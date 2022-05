Ma solution yoga anti-stress

Et si pour chaque problème il existait une... solution yoga ? La nouvelle collection à l'approche holistique sur une thématique santé/bien-être. La fin du stress chronique pour un meilleur équilibre de vie ! Ah le stress, qui n'en souffre pas aujourd'hui, du plus jeune au plus âgé ? Ce mot est devenu emblématique de notre société, avec tous les dommages collatéraux qu'il cause : déprime, fatigue, états émotionnels fluctuants, voire dépression, burn-out... Et pourtant, ressentir du stress est normal, c'est même vital, il n'est donc pas question de souhaiter le voir disparaître totalement, ce serait irréaliste. Pourtant, il faut comprendre qu'il y a stress et stress ! Le stress normal, physiologique, auquel nous sommes conçus pour répondre aux situations de crise, et le stress que nous subissons de manière permanente, chronique ; celui-ci finit par saper notre énergie physique comme psychique, et endommager considérablement notre qualité de vie. Heureusement, le yoga offre de nombreuses clés pour y répondre... Découvrez une approche holistique basée sur 5 piliers : respiration, méditation, automassages, nutrition et enchaînements de yoga ! Pratiquez des flow pour apaiser le corps ou lâcher prise, les effets bénéfiques ne se feront pas attendre : énergie retrouvée, sommeil apaisé, détente musculaire, plus de mal de tête ni de migraine ! Les plus de l'approche holistique ? Les méditations, relaxations et automassages spécialement concoctés pour vous dans cet ouvrage sont des pistes efficaces et simples à pratiquer, chaque jour, pour libérer vos tensions, harmoniser votre corps et votre esprit, et faire la paix avec vos deux cerveaux. Sans oublier les indispensables conseils nutrition antistress et la reconnexion à la nature.