Urgences pour l'infirmière. 54 fiches pour prendre en charge les urgences hors établissement de santé

Ce livre a pour objectif de faciliter la conduite à tenir dans une situation d'urgence et vient en complément des formations existantes. Organisé en 54 fiches construites avec un plan récurrent : définition de la situation, risques et facteurs de risque, conduite à tenir, prévention, l'ouvrage est illustrées de "vignettes cliniques pour chaque situation rencontrées, de figures et schémas et de vidéos didactiques de mise en situation.