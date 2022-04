Les Tortues Ninja dans SOUL'S WINTER

Par Michael Zulli (The Last Temptation par Neil Gaiman & Alice Cooper). Récit initiatique à l'ambiance onirique noire et obsédante, Soul's Winter suit le parcours de quatre étranges créatures lancées par leur mentor dans un combat qui l'oppose à son rival. Lorsque l'une d'elle est grièvement blessée par l'ennemi, sa némésis veut l'aider à éviter la mort... et réveille une mystérieuse entité. Cet album contient également trois histoires courtes des Tortues Ninja par Michael Zulli. Après le trash et grotesque Bodycount de Simon Bisley et Kevin Eastman, et Lovecraft Infestation où les Tortues Ninja se frottaient à l'horreur cosmique, voici la singulière vision de Michael Zulli, qui réinvente les TMNT pour un conte sombre inattendu, baignée de poésie gothique.